Notierung im Blick

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

07.11.25 16:08 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Freitagnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 56,84 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
56,56 EUR -1,19 EUR -2,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:51 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 56,84 EUR abwärts. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 56,46 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 22.985 PayPal-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 60,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die PayPal-Aktie derzeit noch 14,67 Prozent Luft nach unten.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,092 USD belaufen.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 8,47 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
mehr Analysen