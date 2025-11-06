PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Donnerstagmittag ins Plus

Kursentwicklung

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die PayPal-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 59,00 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 11:47 Uhr 0,9 Prozent. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 59,15 EUR. Bei 58,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 4.173 Aktien.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 54,47 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 17,80 Prozent sinken.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,092 USD aus.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,99 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,47 Mrd. USD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,35 USD je Aktie.

