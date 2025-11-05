DAX24.079 +0,5%Est505.677 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,08 +2,2%Nas23.500 +0,7%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1480 -0,1%Öl64,25 -0,2%Gold3.982 +1,3%
PayPal im Blick

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag in Grün

05.11.25 16:08 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag in Grün

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,4 Prozent auf 58,12 EUR. Der Kurs der PayPal-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 58,35 EUR zu. Bei 57,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 13.595 PayPal-Aktien gehandelt.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 56,81 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 16,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,092 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,35 USD je PayPal-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

PayPal-Aktie: Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit im Fokus

PayPal-Aktie springt an: Gewinn und Umsatz im dritten Quartal gestiegen

