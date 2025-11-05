PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Blick auf PayPal-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 57,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,6 Prozent auf 57,56 EUR. In der Spitze büßte die PayPal-Aktie bis auf 57,56 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 57,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 875 PayPal-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.02.2025 auf bis zu 91,14 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 58,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 15,74 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,092 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Am 28.10.2025 lud PayPal zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. PayPal hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2026 erfolgen.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

