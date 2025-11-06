DAX23.744 -1,3%Est505.613 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,38 -6,8%Nas23.069 -1,8%Bitcoin87.516 -3,2%Euro1,1540 +0,4%Öl63,11 -0,7%Gold3.981 ±0,0%
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000er-Marke: DAX letztlich tiefrot -- Rheinmetall mit starker Bilanz -- Celsius, D-Wave, Moderna, NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid im Fokus
Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt Celsius-Aktie stürzt ab: Solide Q3-Zahlen, aber Kernmarke schwächelt
NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren NEL-Aktie auf Höhenflug: Großauftrag lässt Aktienkurs explodieren
Profil
Fokus auf Aktienkurs

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Donnerstagnachmittag ins Plus

06.11.25 16:08 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Donnerstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 58,59 EUR zu.

Um 15:52 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 58,59 EUR. Bei 59,19 EUR markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 58,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 10.214 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 55,56 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 48,50 EUR ab. Mit Abgaben von 17,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,092 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,30 USD, nach 0,99 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,47 Mrd. USD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 11.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,35 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

