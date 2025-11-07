PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Freitagmittag ein
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 57,45 EUR.
Die PayPal-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 57,45 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 57,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 5.926 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 36,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 18,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,092 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Am 28.10.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
