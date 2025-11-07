DAX23.559 -0,7%Est505.579 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,49 -3,5%Nas23.054 -1,9%Bitcoin86.884 -1,0%Euro1,1562 +0,1%Öl63,98 +0,6%Gold4.004 +0,7%
Heute im Fokus
DAX rutscht ins Minus -- Musk mit Chance auf Tesla-Aktien im Billionenwert -- HENSOLDT wächst weiter -- Rheinmetall, TKMS, Expedia, Zalando, Daimler Truck, DroneShield, Plug Power im Fokus
Top News
Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy Goldman Sachs Group Inc. veröffentlicht Investment-Empfehlung: Heidelberg Materials-Aktie mit Buy
Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich Goldrally: JPMorgan hält Verdopplung des Goldpreises für möglich
Kursentwicklung

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Freitagmittag ein

07.11.25 12:04 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal büßt am Freitagmittag ein

Die Aktie von PayPal gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 57,45 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
57,23 EUR -0,52 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie wies um 11:42 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 57,45 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 57,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 57,66 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 5.926 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 36,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 48,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PayPal-Aktie 18,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,092 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 28.10.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,35 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

PayPal-Aktie: Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit im Fokus

In eigener Sache

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Nachrichten zu PayPal Inc

DatumMeistgelesen
Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
