PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal zeigt sich am Donnerstagabend freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PayPal. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 57,34 EUR zu.
Werte in diesem Artikel
Um 20:22 Uhr konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 2,1 Prozent auf 57,34 EUR. Zwischenzeitlich stieg die PayPal-Aktie sogar auf 57,38 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 56,34 EUR. Bisher wurden via Tradegate 52.265 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 17.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 58,11 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 13,51 Prozent sinken.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 1,08 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,26 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie
S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf PayPal - Intel hat noch Chancen auf Ausbruch
PayPal-Aktie steigt: Entschädigung für Händler nach Milliarden-Panne angekündigt
Datum
Rating
Analyst
12.02.2021
PayPal Outperform
Credit Suisse Group
25.06.2020
PayPal buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019
PayPal Outperform
Oppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019
PayPal Overweight
Barclays Capital
19.10.2018
PayPal Outperform
BMO Capital Markets
