PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 0,1 Prozent auf 57,24 EUR ab.

Die PayPal-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:04 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 57,24 EUR. Die PayPal-Aktie sank bis auf 57,09 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,30 EUR. Zuletzt wechselten 16.523 PayPal-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2025 auf bis zu 90,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 36,86 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,092 USD je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte PayPal am 28.10.2025. PayPal hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,99 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 8,47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet.

In der PayPal-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 5,35 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

