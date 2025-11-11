PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal reagiert am Vormittag positiv

Aktie im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von PayPal zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 57,45 EUR.

Um 09:04 Uhr ging es für das PayPal-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 57,45 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 57,45 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 57,45 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 427 PayPal-Aktien gehandelt.

Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 58,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,092 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.10.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,30 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 8,47 Mrd. USD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PayPal 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2026 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,35 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

PayPal-Aktie: Quartalszahlen, Zahlungsausfall und Datensicherheit im Fokus