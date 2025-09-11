PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Freitagvormittag nahe Vortagesschluss

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal zeigt am Freitagvormittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der PayPal-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 57,23 EUR.

Die PayPal-Aktie bewegte sich um 09:04 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 57,23 EUR. Kurzfristig markierte die PayPal-Aktie bei 57,23 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der PayPal-Aktie ging bis auf 57,23 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 57,23 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 107 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 markierte das Papier bei 91,14 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 59,25 Prozent über dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 48,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 15,25 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten PayPal-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PayPal in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,31 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,36 Mrd. USD im Vergleich zu 7,86 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte PayPal möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,26 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

