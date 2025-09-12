PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Montagabend auf rotem Terrain

PayPal im Blick

Die Aktie von PayPal gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 56,91 EUR.

Um 20:22 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 56,91 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die PayPal-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 56,80 EUR aus. Bei 56,98 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 33.976 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 90,66 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 59,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Derzeit notiert die PayPal-Aktie damit 14,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 legte PayPal die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,31 Prozent auf 8,36 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte PayPal am 28.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,26 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PayPal-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Hot Stocks heute: Trade der Woche: Long auf PayPal - Intel hat noch Chancen auf Ausbruch