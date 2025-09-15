PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend mit Kurseinbußen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 56,37 EUR.

Um 20:22 Uhr rutschte die PayPal-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 56,37 EUR ab. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 55,86 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 57,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.141 PayPal-Aktien.

Am 17.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 90,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 37,82 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 49,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 13,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 29.07.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,29 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 8,36 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte PayPal 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2025 erfolgen. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 5,26 USD je Aktie aus.

