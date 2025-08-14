PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 58,81 EUR.

Das Papier von PayPal befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 58,81 EUR ab. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 58,81 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 59,18 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 7.964 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,14 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 35,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 17,53 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 29.07.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,08 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 8,36 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die PayPal-Bilanz für Q3 2025 wird am 28.10.2025 erwartet. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass PayPal im Jahr 2025 5,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

