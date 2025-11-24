PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Nachmittag freundlich

Kursverlauf

Die Aktie von PayPal gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 52,32 EUR zu.

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:45 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 52,32 EUR. Den Tageshöchststand markierte die PayPal-Aktie bei 53,26 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 53,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 26.866 Stück.

Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der PayPal-Aktie liegt somit 42,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Der aktuelle Kurs der PayPal-Aktie ist somit 7,30 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent auf 8,47 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PayPal wird am 11.02.2026 gerechnet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,36 USD je PayPal-Aktie belaufen.

