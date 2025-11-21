PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagvormittag mit Abschlägen
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 50,44 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die PayPal-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 50,44 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte PayPal-Aktie bei 50,36 EUR. Mit einem Wert von 50,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.742 PayPal-Aktien umgesetzt.
Bei 91,14 EUR markierte der Titel am 04.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 48,50 EUR am 07.04.2025. Abschläge von 3,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PayPal am 28.10.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,30 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte PayPal ein EPS von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,36 USD je Aktie belaufen.
Nachrichten zu PayPal Inc
Analysen zu PayPal Inc
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
