PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag stärker

Die Aktie von PayPal zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die PayPal-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 52,84 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere um 09:06 Uhr 2,2 Prozent. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 52,84 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 52,84 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 381 Stück.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PayPal-Aktie 72,48 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 48,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 8,21 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je PayPal-Aktie.

Am 28.10.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 5,36 USD je Aktie in den PayPal-Büchern.

