PayPal im Fokus

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Vormittag

19.11.25 09:22 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von PayPal. Zuletzt ging es für die PayPal-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 52,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
52,40 EUR -0,10 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 52,62 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 52,62 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 52,62 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 303 PayPal-Aktien den Besitzer.

Am 04.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 91,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 42,26 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 7,83 Prozent sinken.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,30 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,99 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PayPal einen Umsatz von 7,86 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,36 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

mehr Analysen