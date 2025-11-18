PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Abend nach
Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von PayPal gab in der Tradegate-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,9 Prozent auf 52,35 EUR abwärts.
Die Aktie notierte um 20:19 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 52,35 EUR. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,14 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 52,95 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 95.376 PayPal-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 17.01.2025 auf bis zu 90,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 73,18 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 49,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten gehen davon aus, dass PayPal-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PayPal 0,000 USD aus.
Am 28.10.2025 äußerte sich PayPal zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,30 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 11.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 7,34 USD im Jahr 2028 aus.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
