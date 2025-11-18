DAX23.173 -1,8%Est505.534 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,79 +2,4%Nas22.455 -1,1%Bitcoin80.748 +1,7%Euro1,1574 -0,1%Öl64,02 ±-0,0%Gold4.063 +0,4%
Kurs der PayPal

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

18.11.25 16:08 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Dienstagnachmittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von PayPal. Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 52,99 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
52,88 EUR -0,43 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PayPal-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:45 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 52,99 EUR. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 52,51 EUR. Mit einem Wert von 53,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 24.593 PayPal-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 91,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.02.2025). Gewinne von 71,99 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (48,50 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 8,47 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Am 28.10.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,30 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 8,47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,86 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,34 USD je PayPal-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

