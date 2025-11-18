DAX23.346 -1,0%Est505.580 -1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 -0,9%Nas22.708 -0,8%Bitcoin78.782 -0,8%Euro1,1590 ±-0,0%Öl63,92 -0,2%Gold4.042 -0,1%
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Vormittag nach

18.11.25 09:22 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal gibt am Vormittag nach

Die Aktie von PayPal gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 53,24 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
53,32 EUR 0,01 EUR 0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PayPal gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:04 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 53,24 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die PayPal-Aktie bei 52,51 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 53,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.287 PayPal-Aktien.

Am 04.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 71,19 Prozent hinzugewinnen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 48,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 8,90 Prozent sinken.

PayPal-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PayPal am 28.10.2025 vor. Das EPS lag bei 1,30 USD. Im letzten Jahr hatte PayPal einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 8,47 Mrd. USD gegenüber 7,86 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 präsentieren.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2028 auf 7,34 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor einem Jahr gekostet

S&P 500-Wert PayPal-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PayPal von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier PayPal-Aktie: So viel Verlust hätte ein PayPal-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com

mehr Analysen