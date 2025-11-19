DAX23.163 -0,1%Est505.542 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -4,9%Nas22.457 +0,1%Bitcoin76.914 -4,0%Euro1,1526 -0,5%Öl63,56 -1,9%Gold4.072 +0,1%
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend schwächer

19.11.25 20:23 Uhr
PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend schwächer

Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,8 Prozent auf 51,50 EUR ab.

PayPal Inc
51,53 EUR -0,97 EUR -1,85%
Die PayPal-Aktie wies um 20:23 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 51,50 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 51,32 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 52,26 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 94.157 PayPal-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,66 EUR. Dieser Kurs wurde am 17.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 76,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PayPal-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,60 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte PayPal 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PayPal im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den PayPal-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,36 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Bildquellen: Sean Gallup/Getty Images

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

