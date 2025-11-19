PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Mittag schwächer
Die Aktie von PayPal gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PayPal-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 52,84 EUR ab.
Die PayPal-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 52,84 EUR abwärts. Die PayPal-Aktie gab in der Spitze bis auf 52,37 EUR nach. Bei 52,62 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8.135 PayPal-Aktien umgesetzt.
Am 04.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 91,14 EUR an. 72,48 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,21 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.
Am 28.10.2025 hat PayPal in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,30 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 8,47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die PayPal-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet.
Den erwarteten Gewinn je PayPal-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 5,36 USD fest.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.02.2021
|PayPal Outperform
|Credit Suisse Group
|25.06.2020
|PayPal buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.01.2019
|PayPal Outperform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|07.01.2019
|PayPal Overweight
|Barclays Capital
|19.10.2018
|PayPal Outperform
|BMO Capital Markets
