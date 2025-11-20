PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal verzeichnet am Donnerstagabend Verluste
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 50,91 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Die PayPal-Aktie gab im Tradegate-Handel um 20:22 Uhr um 2,4 Prozent auf 50,91 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die PayPal-Aktie bis auf 50,66 EUR. Mit einem Wert von 52,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der PayPal-Aktie belief sich zuletzt auf 106.609 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 bei 90,66 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 78,08 Prozent könnte die PayPal-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 49,60 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 2,58 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem PayPal seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte PayPal am 28.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,30 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 8,47 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PayPal am 11.02.2026 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass PayPal einen Gewinn von 5,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.net
Bildquellen: www.BillionPhotos.com / Shutterstock.com
