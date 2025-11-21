DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.193 +0,5%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,15 -1,7%Gold4.081 +0,1%
Notierung im Blick

PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Freitagnachmittag mit roten Vorzeichen

21.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von PayPal gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PayPal-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 50,80 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PayPal Inc
51,32 EUR 0,82 EUR 1,62%
Das Papier von PayPal befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 50,80 EUR ab. In der Spitze fiel die PayPal-Aktie bis auf 49,99 EUR. Bei 50,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 33.540 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. 79,41 Prozent Plus fehlen der PayPal-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 48,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 4,53 Prozent würde die PayPal-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten PayPal-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,30 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,86 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

PayPal wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.02.2026 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PayPal Inc

DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
12.02.2021PayPal OutperformCredit Suisse Group
25.06.2020PayPal buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.01.2019PayPal OutperformOppenheimer & Co. Inc.
07.01.2019PayPal OverweightBarclays Capital
19.10.2018PayPal OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
01.02.2018PayPal NeutralBTIG Research
10.01.2017PayPal HoldLoop Capital
19.09.2016PayPal HoldCanaccord Adams
27.05.2016PayPal HoldNeedham & Company, LLC
28.04.2016PayPal Sector PerformFBN Securities
DatumRatingAnalyst
04.01.2016PayPal SellMonness, Crespi, Hardt & Co.

