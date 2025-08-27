PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Vormittag mit grünen Vorzeichen
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von PayPal. Im XETRA-Handel gewannen die PayPal-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.
Um 09:04 Uhr wies die PayPal-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 59,74 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die PayPal-Aktie bis auf 59,74 EUR. Bei 59,57 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten PayPal-Aktien beläuft sich auf 277 Stück.
Am 04.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 52,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 48,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die PayPal-Aktie mit einem Verlust von 18,81 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten PayPal-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.
Am 29.07.2025 hat PayPal die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 1,08 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat PayPal 8,36 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,86 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von PayPal veröffentlicht werden. Am 03.11.2026 wird PayPal schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,26 USD im Jahr 2025 aus.
Redaktion finanzen.net
