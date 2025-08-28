PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal fällt am Freitagmittag

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von PayPal. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 59,66 EUR.

Um 11:43 Uhr fiel die PayPal-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 59,66 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die PayPal-Aktie bis auf 59,45 EUR. Bei 60,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.783 PayPal-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.02.2025 bei 91,14 EUR. Mit einem Zuwachs von 52,77 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 48,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,71 Prozent.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte PayPal am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,08 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 8,36 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,86 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte PayPal Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PayPal-Aktie in Höhe von 5,26 USD im Jahr 2025 aus.

