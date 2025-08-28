PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal am Abend verlustreich

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 59,90 EUR.

Die PayPal-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 20:12 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 59,90 EUR. Die PayPal-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 59,43 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 59,82 EUR. Bisher wurden via Tradegate 23.600 PayPal-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 90,66 EUR markierte der Titel am 17.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die PayPal-Aktie derzeit noch 51,35 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (49,60 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PayPal-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an PayPal-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 8,36 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 7,86 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

PayPal dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte PayPal die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass PayPal im Jahr 2025 5,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

