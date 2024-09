PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie PayPal tendiert am Montagnachmittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 78,57 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,9 Prozent auf 78,57 USD. Bei 78,59 USD markierte die PayPal-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 77,88 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Von der PayPal-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 350.860 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 80,61 USD. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PayPal-Aktie somit 2,53 Prozent niedriger. Bei 50,26 USD fiel das Papier am 28.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PayPal-Aktie 36,04 Prozent sinken.

PayPal-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

PayPal gewährte am 30.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,08 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat PayPal im vergangenen Quartal 7,86 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PayPal 7,25 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.10.2024 erfolgen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem PayPal-Gewinn in Höhe von 4,42 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PayPal-Aktie

Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Handelsende leichter

PayPal bringt Krypto-Funktionen für US-Geschäftskunden an den Start - PayPal-Aktie fester

S&P 500-Titel PayPal-Aktie: So viel hätte eine Investition in PayPal von vor 3 Jahren gekostet