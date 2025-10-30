PayPal Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken PayPal am Abend ins Minus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PayPal. Die PayPal-Aktie musste zuletzt im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 58,86 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von PayPal nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 20:21 Uhr 2,5 Prozent auf 58,86 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die PayPal-Aktie bisher bei 58,86 EUR. Mit einem Wert von 60,72 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 141.894 PayPal-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 90,66 EUR erreichte der Titel am 17.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 54,03 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 49,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für PayPal-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,092 USD ausgeschüttet werden.

PayPal gewährte am 28.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,30 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PayPal noch ein Gewinn pro Aktie von 0,99 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 7,86 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 8,47 Mrd. USD ausgewiesen.

Die PayPal-Bilanz für Q4 2025 wird am 11.02.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von PayPal rechnen Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 5,34 USD je PayPal-Aktie.

