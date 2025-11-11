Peloton Interactive Aktie News: Peloton Interactive am Dienstagabend im Aufwind

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Peloton Interactive gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Peloton Interactive-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,0 Prozent auf 7,59 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Peloton Interactive-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 7,59 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Peloton Interactive-Aktie sogar auf 7,69 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,43 USD. Von der Peloton Interactive-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 809.455 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 18.12.2024 auf bis zu 10,89 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,64 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Peloton Interactive-Aktie derzeit noch 38,93 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Peloton Interactive-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Peloton Interactive gewährte am 06.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,00 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,01 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 586,00 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 550,80 Mio. USD.

Die Peloton Interactive-Bilanz für Q2 2026 wird am 11.02.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,110 USD je Peloton Interactive-Aktie.

