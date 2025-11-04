PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo wird am Nachmittag ausgebremst

PepsiCo im Fokus

Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 143,28 USD.

Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 143,28 USD. Das bisherige Tagestief markierte PepsiCo-Aktie bei 143,19 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 144,70 USD. Der Tagesumsatz der PepsiCo-Aktie belief sich zuletzt auf 230.589 Aktien.

Bei 167,95 USD markierte der Titel am 06.11.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,22 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,92 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,62 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 09.10.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,13 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23,94 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,32 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.

