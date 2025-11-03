PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend mit Kursabschlägen

PepsiCo im Fokus

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 143,67 USD.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 143,67 USD. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 143,25 USD. Bei 145,86 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 656.090 PepsiCo-Aktien.

Am 06.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,90 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,16 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,33 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 09.10.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,90 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 05.02.2026 gerechnet.

Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,11 USD je Aktie.

