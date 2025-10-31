PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Freitagabend im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 146,02 USD abwärts.
Die PepsiCo-Aktie musste um 20:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 146,02 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte PepsiCo-Aktie bei 145,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 146,20 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten PepsiCo-Aktien beläuft sich auf 871.268 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 167,95 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,02 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 14,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 USD belaufen.
PepsiCo ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent auf 23,94 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,11 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.
