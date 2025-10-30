DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.488 -2,5%Euro1,1569 -0,3%Öl64,68 -0,3%Gold4.017 +1,8%
Aktienkurs aktuell

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo steigt am Donnerstagabend

30.10.25 20:23 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo steigt am Donnerstagabend

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 147,38 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
127,98 EUR 2,02 EUR 1,60%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:07 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 147,38 USD zu. Bei 148,08 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 146,39 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 665.185 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 167,95 USD. 13,96 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 127,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 13,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,62 USD. Im Vorjahr erhielten PepsiCo-Aktionäre 5,33 USD je Wertpapier.

Am 09.10.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,13 USD je Aktie generiert. PepsiCo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,11 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Bildquellen: meunierd / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
