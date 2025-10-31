DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.645 +0,3%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,06 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Heute im Fokus
DAX geht unter 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- Amazon steigert Gewinn kräftig -- Apple, Coinbase, D-Wave, DroneShield, Novo Nordisk, TKMS, BYD, Strategy, Netflix im Fokus
Top News
Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke Wenig Impulse nach ereignisreicher Woche: DAX verbucht Abgaben unter 24.000-Punkte-Marke
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
So bewegt sich PepsiCo

31.10.25 16:08 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 146,43 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
127,00 EUR -0,98 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die PepsiCo-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 146,43 USD. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 145,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 146,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 322.451 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2024 auf bis zu 167,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 14,70 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Abschläge von 12,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,33 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 USD.

Am 09.10.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,13 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 23,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 23,32 Mrd. USD umsetzen können.

Die PepsiCo-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,11 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: OlegDoroshin / Shutterstock.com

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

