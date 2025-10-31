PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gibt am Nachmittag nach
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 146,43 USD abwärts.
Die PepsiCo-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 146,43 USD. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 145,31 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 146,20 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 322.451 PepsiCo-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 06.11.2024 auf bis zu 167,95 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 14,70 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Abschläge von 12,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,33 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 USD.
Am 09.10.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,90 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,13 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 23,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 23,32 Mrd. USD umsetzen können.
Die PepsiCo-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,11 USD je PepsiCo-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|30.03.2022
|PepsiCo Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.03.2020
|PepsiCo kaufen
|DZ BANK
|04.10.2019
|PepsiCo overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.12.2017
|PepsiCo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.2017
|PepsiCo Market Perform
|BMO Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.04.2019
|PepsiCo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.04.2019
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.07.2018
|PepsiCo Hold
|Deutsche Bank AG
|05.10.2017
|PepsiCo Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.01.2017
|PepsiCo Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2018
|PepsiCo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.2009
|PepsiAmericas underweight
|Barclays Capital
|20.09.2005
|Update PepsiAmericas Inc.: Underweight
|Lehman Brothers
