PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienentwicklung

Die Aktie von PepsiCo gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 145,17 USD ab.

Die PepsiCo-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 145,17 USD abwärts. In der Spitze büßte die PepsiCo-Aktie bis auf 144,78 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 145,86 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 126.899 PepsiCo-Aktien.

Am 06.11.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 167,95 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 12,08 Prozent wieder erreichen.

PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,33 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,62 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 09.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23,32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 8,11 USD je Aktie belaufen.

