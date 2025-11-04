PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Dienstagabend mit roten Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von PepsiCo gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 142,58 USD.

Der PepsiCo-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 142,58 USD. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 142,40 USD. Bei 144,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 822.700 PepsiCo-Aktien gehandelt.

Am 06.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,95 USD. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 17,79 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 127,63 USD. Dieser Wert wurde am 27.06.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 5,33 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,62 USD.

Am 09.10.2025 äußerte sich PepsiCo zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,65 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,11 USD je Aktie aus.

