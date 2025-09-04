PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Freitagabend tiefer

PepsiCo im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,5 Prozent auf 146,21 USD ab.

Die PepsiCo-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:07 Uhr um 0,5 Prozent auf 146,21 USD ab. In der Spitze fiel die PepsiCo-Aktie bis auf 145,38 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 146,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.411.436 PepsiCo-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,73 USD. Dieser Kurs wurde am 06.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 14,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

PepsiCo-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 5,33 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,61 USD aus.

Am 17.07.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 0,92 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 2,23 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat PepsiCo im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22,50 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 09.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.10.2026 erwartet.

Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,03 USD je Aktie.

