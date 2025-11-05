PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo gibt am Mittwochabend ab

Kurs der PepsiCo

Die Aktie von PepsiCo gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die PepsiCo-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 142,16 USD.

Um 20:08 Uhr fiel die PepsiCo-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 142,16 USD ab. Bei 141,59 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 142,90 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 771.231 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 06.11.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 167,95 USD. Mit einem Zuwachs von 18,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 27.06.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 10,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,62 USD ausgeschüttet werden.

PepsiCo gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,65 Prozent gesteigert.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 3 Jahren gekostet

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht