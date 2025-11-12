PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Mittwochabend mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 144,72 USD.

Das Papier von PepsiCo gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 144,72 USD abwärts. Der Kurs der PepsiCo-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 144,12 USD nach. Bei 145,01 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 443.795 PepsiCo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 166,88 USD. Der derzeitige Kurs der PepsiCo-Aktie liegt somit 13,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 127,63 USD erreichte der Anteilsschein am 27.06.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,81 Prozent.

PepsiCo-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,62 USD belaufen.

Am 09.10.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 05.02.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je PepsiCo-Aktie in Höhe von 8,11 USD im Jahr 2025 aus.

