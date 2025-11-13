PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo präsentiert sich am Abend fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von PepsiCo zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die PepsiCo-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 145,91 USD.

Um 20:07 Uhr wies die PepsiCo-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 145,91 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die PepsiCo-Aktie sogar auf 146,38 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 144,10 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 869.736 PepsiCo-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.11.2024 bei 166,88 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,37 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 27.06.2025 Kursverluste bis auf 127,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die PepsiCo-Aktie mit einem Verlust von 12,53 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,62 USD, nach 5,33 USD im Jahr 2024.

PepsiCo ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,13 USD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte PepsiCo einen Umsatz von 23,32 Mrd. USD eingefahren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von PepsiCo wird am 05.02.2026 gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je PepsiCo-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 8,11 USD fest.

