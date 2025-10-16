PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Donnerstagabend gesucht

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von PepsiCo zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die PepsiCo-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 153,05 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere um 20:07 Uhr 1,2 Prozent. Bei 154,36 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 152,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 957.539 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 177,50 USD erreichte der Titel am 22.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 19,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass PepsiCo-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,61 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete PepsiCo 5,33 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 09.10.2025 vor. Es stand ein EPS von 1,90 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei PepsiCo noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat PepsiCo in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23,94 Mrd. USD im Vergleich zu 23,32 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den PepsiCo-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,10 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel hätte eine Investition in PepsiCo von vor 10 Jahren abgeworfen

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PepsiCo von vor 3 Jahren eingebracht