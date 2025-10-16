PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo reagiert am Donnerstagnachmittag positiv

PepsiCo im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 153,21 USD.

Die PepsiCo-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 153,21 USD. Die PepsiCo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 153,59 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 152,50 USD. Bisher wurden via NASDAQ 283.533 PepsiCo-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 22.10.2024 auf bis zu 177,50 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,85 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 27.06.2025 auf bis zu 127,63 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 20,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

Am 09.10.2025 hat PepsiCo die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. PepsiCo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,13 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 23,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte PepsiCo am 05.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,10 USD je Aktie aus.

