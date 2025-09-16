PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo legt am Mittwochnachmittag zu

PepsiCo im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 141,82 USD zu.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 141,82 USD zu. Bei 142,04 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 140,27 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 237.762 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 178,08 USD. 25,57 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 127,63 USD fiel das Papier am 27.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 09.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der PepsiCo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 13.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,03 USD je PepsiCo-Aktie.

