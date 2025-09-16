DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.068 +0,7%Nas22.217 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,28 -0,3%Gold3.686 -0,1%
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX schließt stabil -- China verbietet NVIDIA-Chips -- Baidu mit eigenen Chips -- Rüstungsaktien, BioNTech, Alibaba, Deutsche Bank, Palantir, Eli Lilly im Fokus
Top News
Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab? Trotz Rekordrally beim Edelmetall: Laufen Bitcoin-ETFs Gold bald den Rang ab?
thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel thyssenkrupp-Aktie fällt dennoch: IG Metall sieht in Jindal "perfekte Ergänzung" für thyssenkrupp Steel
PepsiCo im Blick

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo legt am Mittwochnachmittag zu

17.09.25 16:13 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo legt am Mittwochnachmittag zu

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 141,82 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
119,48 EUR 0,86 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 141,82 USD zu. Bei 142,04 USD markierte die PepsiCo-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 140,27 USD. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 237.762 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 178,08 USD. 25,57 Prozent Plus fehlen der PepsiCo-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 127,63 USD fiel das Papier am 27.06.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der PepsiCo-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 5,33 USD an PepsiCo-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,61 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte PepsiCo am 17.07.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,92 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,23 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 22,72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

PepsiCo wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 09.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der PepsiCo-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 13.10.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 8,03 USD je PepsiCo-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Nachrichten zu PepsiCo Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
