Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert Apple-Aktie positiv: F1-Übertragungsrechte für die USA gesichert
Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa Aktien von Pony AI und Stellantis uneinheitlich: Stellantis plant Produktion in Ontario - Pony AI kooperiert in Europa
PepsiCo im Blick

PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Freitagnachmittag freundlich

17.10.25 16:08 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Freitagnachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 152,86 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
131,00 EUR -1,02 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von PepsiCo konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,1 Prozent auf 152,86 USD. Die PepsiCo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 153,77 USD aus. Bei 153,77 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 482.656 PepsiCo-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (177,50 USD) erklomm das Papier am 22.10.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die PepsiCo-Aktie 16,12 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der PepsiCo-Aktie 16,51 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für PepsiCo-Aktionäre betrug im Jahr 2024 5,33 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,61 USD belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte PepsiCo am 09.10.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,13 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 23,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 23,32 Mrd. USD umsetzen können.

PepsiCo dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

