PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo wird am Donnerstagnachmittag ausgebremst

DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
So entwickelt sich PepsiCo

23.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Die Aktionäre schickten das Papier von PepsiCo nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 152,27 USD.

Um 15:52 Uhr fiel die PepsiCo-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 152,27 USD ab. Die PepsiCo-Aktie sank bis auf 152,27 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 153,17 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 111.117 PepsiCo-Aktien.

Bei 174,00 USD erreichte der Titel am 26.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,27 Prozent. Am 27.06.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 127,63 USD ab. Der aktuelle Kurs der PepsiCo-Aktie ist somit 16,18 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,61 USD. Im Vorjahr hatte PepsiCo 5,33 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 abgelaufenen Quartal legte PepsiCo am 09.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,90 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte PepsiCo 2,13 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,94 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 23,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 05.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,11 USD je PepsiCo-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: areeya_ann / Shutterstock.com

