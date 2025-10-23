PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von PepsiCo gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Die PepsiCo-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 151,29 USD.

Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,1 Prozent auf 151,29 USD. Im Tief verlor die PepsiCo-Aktie bis auf 151,04 USD. Bei 153,17 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der PepsiCo-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 499.288 Stück gehandelt.

Bei 174,00 USD markierte der Titel am 26.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,01 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Am 27.06.2025 gab der Anteilsschein bis auf 127,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die PepsiCo-Aktie damit 18,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für PepsiCo-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,61 USD ausgeschüttet werden.

Am 09.10.2025 legte PepsiCo die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.08.2025 endete, vor. PepsiCo hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,13 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat PepsiCo mit einem Umsatz von insgesamt 23,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 2,65 Prozent gesteigert.

Die PepsiCo-Bilanz für Q4 2025 wird am 05.02.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,11 USD je Aktie in den PepsiCo-Büchern.

