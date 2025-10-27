DAX24.300 +0,3%Est505.710 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,77 +5,8%Nas23.579 +1,6%Bitcoin99.239 +0,8%Euro1,1641 +0,1%Öl65,94 +0,4%Gold3.994 -2,1%
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo schiebt sich am Montagnachmittag vor

27.10.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von PepsiCo. Zuletzt ging es für das PepsiCo-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 152,02 USD.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 152,02 USD zu. Die PepsiCo-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 152,70 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 151,01 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 309.899 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 26.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 174,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die PepsiCo-Aktie somit 12,63 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 127,63 USD am 27.06.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 16,04 Prozent könnte die PepsiCo-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,61 USD, nach 5,33 USD im Jahr 2024.

PepsiCo gewährte am 09.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,90 USD. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 23,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 23,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte PepsiCo Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
