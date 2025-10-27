DAX24.309 +0,3%Est505.711 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,99 +7,4%Nas23.621 +1,8%Bitcoin98.693 +0,3%Euro1,1648 +0,2%Öl65,70 ±0,0%Gold3.989 -2,2%
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend auf grünem Terrain

27.10.25 20:23 Uhr
PepsiCo Aktie News: S&P 500 Aktie PepsiCo am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie von PepsiCo zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Die PepsiCo-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 152,34 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
PepsiCo Inc.
130,62 EUR -0,06 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die PepsiCo-Papiere um 20:08 Uhr 0,5 Prozent. Die PepsiCo-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 152,70 USD. Bei 151,01 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 626.173 PepsiCo-Aktien den Besitzer.

Am 26.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 174,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der PepsiCo-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.06.2025 bei 127,63 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die PepsiCo-Aktie 19,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten PepsiCo-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,33 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,61 USD aus.

PepsiCo ließ sich am 09.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte PepsiCo 2,13 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat PepsiCo im vergangenen Quartal 23,94 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte PepsiCo 23,32 Mrd. USD umsetzen können.

Am 05.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem PepsiCo-Gewinn in Höhe von 8,11 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur PepsiCo-Aktie

Analysen zu PepsiCo Inc.

DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
30.03.2022PepsiCo OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.03.2020PepsiCo kaufenDZ BANK
04.10.2019PepsiCo overweightJP Morgan Chase & Co.
14.12.2017PepsiCo BuyDeutsche Bank AG
09.06.2017PepsiCo Market PerformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.04.2019PepsiCo NeutralGoldman Sachs Group Inc.
18.04.2019PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
03.07.2018PepsiCo HoldDeutsche Bank AG
05.10.2017PepsiCo Sector PerformRBC Capital Markets
09.01.2017PepsiCo Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.08.2018PepsiCo SellGoldman Sachs Group Inc.
09.07.2009PepsiAmericas underweightBarclays Capital
20.09.2005Update PepsiAmericas Inc.: UnderweightLehman Brothers

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für PepsiCo Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
