Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum schiebt sich am Freitagvormittag vor

19.09.25 09:27 Uhr
Pfeiffer Vacuum Aktie News: Pfeiffer Vacuum schiebt sich am Freitagvormittag vor

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Pfeiffer Vacuum. Die Pfeiffer Vacuum-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 155,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Pfeiffer Vacuum AG
154,60 EUR 0,20 EUR 0,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 155,20 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Pfeiffer Vacuum-Aktie sogar auf 155,20 EUR. Bei 155,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1 Pfeiffer Vacuum-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,60 EUR) erklomm das Papier am 01.07.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 4,77 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,80 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Pfeiffer Vacuum-Aktie ist somit 4,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Pfeiffer Vacuum veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,66 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Pfeiffer Vacuum mit einem Umsatz von insgesamt 218,43 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,43 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pfeiffer Vacuum

Analysen zu Pfeiffer Vacuum AG

DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
27.10.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
04.08.2021Pfeiffer Vacuum BuyKepler Cheuvreux
25.03.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
12.01.2021Pfeiffer Vacuum kaufenDZ BANK
05.11.2019Pfeiffer Vacuum buyKepler Cheuvreux
DatumRatingAnalyst
04.11.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
18.10.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
31.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
02.08.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
01.04.2022Pfeiffer Vacuum HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
06.03.2024Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
03.11.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
02.11.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.
02.08.2023Pfeiffer Vacuum VerkaufenDZ BANK
01.08.2023Pfeiffer Vacuum UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Pfeiffer Vacuum AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen